Revija Rolling Stone objavila posodobljen seznam 200 največjih pevcev vseh časov

New York, 3. januarja - Revija Rolling Stone je v začetku leta objavila posodobljen seznam 200 največjih pevcev vseh časov in z njim poskrbela tudi za svojevrstno razburjenje predvsem oboževalcev na družbenih omrežjih, ker ni na seznamu pevskih zvezdnikov, kot so Celine Dion, Pink in Justin Bieber. Na prvem mestu seznama je ameriška pevka soula Aretha Franklin.