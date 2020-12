Znani najboljši albumi in singli leta 2020

London, 23. decembra - Britanski BBC je združil 35 glasbenih lestvic najbolj vplivnih svetovnih glasbenih medijev in tako prišel do najboljših albumov ter pesmi letošnjega leta. Glasbeni kritiki so kot najboljšega ocenili album Fetch The Bolt Cutters ameriške kantavtorice Fione Apple, med singli pa je prvo mesto zasedla pesem WAP raperk Cardi B in Megan Thee Stallion.