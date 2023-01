Irski premier priznal napake vseh strani pri pogajanjih o brexitu

Dublin, 3. januarja - Pri pogajanjih o brexita so bile napake storjene na vseh straneh, je dejal irski premier Leo Varadkar. Priznal je, da je severnoirski protokol morebiti prestrog in da razume pomisleke unionistov. Napovedal je, da bo pri reševanju vprašanj, povezanih s protokolom, prožen in razumen ter dodal, da je na sprejetje kompromisa pripravljena tudi EU.