Von der Leyen veseli bolj pragmatičen duh v pogovorih z Londonom o brexitu

Dublin, 2. decembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek izpostavila bolj pragmatičen duh, ki je v zadnjem času zavel v pogovorih med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo glede trgovinske ureditve na Severnem Irskem po brexitu. Na Irskem so nedavno ocenili, da bi bilo dogovor med stranema morda mogoče doseči že do božiča.