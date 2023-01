Hrvaška uradno postala del schengenskega in evrskega območja

pripravila dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Obrežje, 1. januarja - Hrvaška je danes opolnoči vstopila v schengenski prostor in območje evra. Zgodovinski trenutek je slovesno obeležila z dvigom zapornic na mejnem prehodu Obrežje, danes pa so se tam srečali še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, hrvaški premier Andrej Plenković in predsednica republike Nataša Pirc Musar.