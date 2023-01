VZMD s kolektivno tožbo zoper Telekom Slovenije, sledile bodo še tožbe ostalih operaterjev

Ljubljana, 3. januarja - VZMD je konec leta izpolnil novembrsko grožnjo in zaradi domnevnega oškodovanja naročnikov v ocenjeni višini 122,69 milijona evrov vložilo kolektivno tožbo zoper telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije. Še v tem mesecu bodo vložene tudi tožbe zoper operaterje A1 Slovenija, Telemach in T-2, so sporočili.