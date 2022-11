Telekomunikacijski operaterji očitke VZMD zavračajo kot neutemeljene

Ljubljana, 16. novembra - Potem ko so iz Vseslovenskega združenja malih deležnikov (VZMD) danes sporočili, da bodo od telekomunikacijskih operaterjev v Sloveniji zaradi enostranskega zviševanja cen in domnevnega posledičnega oškodovanja okoli 1,5 milijona naročnikov terjali 200 milijonov evrov odškodnine, v Telekomu Slovenije in A1 vse očitke zavračajo kot neutemeljene.