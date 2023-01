Von der Leyen s Pirc Musar in Plenkovićem na Obrežju obeležila "zgodovinski dan" za Hrvaško

Obrežje, 1. januarja - Danes, ko je Hrvaška hkrati vstopila v schengensko in evrsko območje, je zgodovinski dan, so se na mejnem prehodu Obrežje strinjali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in hrvaški premier Andrej Plenković. Poudarili so, da je to dan za slavje vseh evropskih državljanov.