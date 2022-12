Z vstopom Hrvaške v schengen so se dvignile zapornice tudi na mejnih prehodih s Slovenijo

Obrežje, 1. januarja - Hrvaška je ob polnoči vstopila v schengensko območje, s čimer je odpravljen nadzor na meji s Slovenijo. Vstop Hrvaške v schengen sta z dvigom zapornic na mejnem prehodu Obrežje in prižigom zelene luči na semaforju, ki dovoljuje prehod meje, simbolično oznanila pristojna ministra Slovenije in Hrvaške, Sanja Ajanović Hovnik in Davor Božinović.