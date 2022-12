Plenković za novo leto na bankomat ter z Ursulo von der Leyen na kavo v Slovenijo

Zagreb, 21. decembra - Hrvaška bo vstop v območje evra in schengenski prostor 1. januarja proslavila simbolično, je napovedal hrvaški premier Andrej Plenković v oddaji hrvaškega nacionalnega radia HRT A sada vlada. Dejal je, da bodo odšli na bankomat in dvignili evre ter se s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen odpravili v Slovenijo in na kavo.