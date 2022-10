Romi na Hrvaškem prvič v zgodovini do dvojezičnih tabel

Zagreb, 8. oktobra - Hrvaška ima 413.000 prebivalcev manj v primerjavi s popisom prebivalstva iz leta 2011, so pokazali končni rezultati popisa prebivalstva na Hrvaškem, ki so jih predstavili na državnem uradu za statistiko (DZS). Edina narodnostna manjšina, ki beleži rast, je romska. Ta je v eni od hrvaških občin prvič dobila pravico do dvojezičnih tabel.