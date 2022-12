Mladina o stanju javnih institucij v Sloveniji (30. 12.)

Ljubljana, 30. decembra - Grega Repovž v uvodniku Besede piše o politični zamaknjenosti in anomaličnosti, ki v Sloveniji opredeljuje vse politično ter privatizaciji javnega zdravstva in šolstva. Avtor meni, da je vse tisto, kar naj bi bilo javno, neprimerno bolj sprivatizirano in v rokah investicijskega kapitala kot v državah, ki si jih postavljamo za zgled.