Delo o letu 2022 (31. 12.)

Ljubljana, 30. decembra - Ali Žerdin v komentarju Dobre plati groznega leta piše, da je leto 2022 grozno leto. Če je v Ukrajini ogenj bruhal iz topov in tankov, je v Sloveniji gorel Kras, prizadet zaradi dolge poletne suše in segrevanja ozračja. A med Panonsko nižino in Jadranom, Alpami in Kolpo je leto 2022, kot meni avtor, prineslo tudi kaj dobrega.