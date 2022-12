Bešič Loredan: Razmišljamo o sistemskem nadzoru ljubljanske in mariborske urgence

Ljubljana, 29. decembra - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je v pogovoru za Odmeve na TVS opravičil za stanje v ljubljanskem in mariborskem urgentnem centru, "čeprav za to ni kriv". Po njegovih besedah razmišljajo o sistemskem nadzoru urgentnih centrov v UKC Ljubljana in Maribor, po dveh mesecih pa bodo na podlagi podatkov videli, "kje smo, in lahko ukrepamo".