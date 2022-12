Obremenjena tudi mariborska urgenca, težave med drugim zaradi pomanjkanja bolnišničnih postelj

Ljubljana, 29. decembra - Zaradi kroženja respiratornih obolenj in težav z dostopnostjo do družinskih zdravnikov znatno večje obremenitve beležijo tudi mariborskem urgentnem centru. Čeprav so bolniki načeloma pregledani v predpisanih okvirjih, občasno na urgenci čakajo dlje časa zaradi pomanjkanja bolnišničnih postelj. Ob kroženju gripe bi bilo takih primerov lahko še več.