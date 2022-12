Večer o Evropski centralni banki (30. 12.)

Maribor, 29. decembra - Darja Kocbek v komentarju Igranje z ognjem piše o Evropski centralni banki (ECB) in njenih napovedih. Avtorica meni, da so obljube ECB o znižanju inflacije zelo vprašljive. Dodaja, da je težko verjeti njeni napovedi, da bo prihajajoča gospodarska kriza blaga in kratkotrajna, in dvomi, da so dvigi obrestnih mer prava rešitev za boj z inflacijo.