Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o besedah slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je Srbijo in Kosovo pozvala, naj storita vse, da preprečita nadaljnje zaostrovanje konflikta. Poročale so tudi, da v Petrolu zavračajo očitke hrvaškega ministra za gospodarstvo o neupravičenosti protestnega zaprtja bencinskih servisov na Hrvaškem.