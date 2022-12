Pogrešan 40-letni Jasmin Redžepagić iz Ljubljane

Ljubljana, 29. decembra - Svojci pogrešajo 40-letnega Jasmina Redžepagića iz Ljubljane. Nazadnje so ga videli v torek okoli 9. ure na območju Viča. Redžepagić je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, črnih oči in črnih krajših las, s plešo na čelu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.