Pogrešajo 22-letno Mihaelo Zidar

Maribor, 20. decembra - Od danes dopoldne iščejo pogrešano Mihaelo Zidar, staro 22 let, ki je pod skrbništvom Centra za socialno delo Litija. Je suhe postave, visoka je približno 180 centimetrov in težka približno 60 kilogramov. Ima svetlejšo polt, okrogel obraz, črne lase, ki ji segajo čez ramena, in zelene oči. Na roki ima tetovažo v obliki srčka z napisom Ema.