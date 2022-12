Vrhovno sodišče delno pritrdilo delavcem IPS v koprskem pristanišču

Ljubljana/Koper, 29. decembra - Vrhovno sodišče RS je v reviziji devetih odločitev višjega delovnega sodišča v Kopru odločilo, da delavci, ki so v koprskem pristanišču delali prek izvajalcev pristaniških storitev (IPS), lahko uveljavljajo obstoj delovnega razmerja pri Luki Koper in za nazaj zahtevajo razliko v plačah in drugih prejemkih.