Primorske novice: Višje sodišče zavrnilo nekdanje delavce IPS

Koper, 14. maja - Višje delovno sodišče v Kopru je v primeru šestih tožb delavcev izvajalcev pristaniških storitev (IPS) odločilo, da delavci, ki so v pristanišču delali prek podjetij IPS ne morejo zahtevati zaposlitve v Luki Koper in razlike v plačah za nazaj, danes poročajo Primorske novice. Sodbe so pravnomočne.