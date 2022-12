Z mobilno aplikacijo eOsebna bo uporaba elektronske osebne izkaznice bolj enostavna

Ljubljana, 29. decembra - V spletnih trgovinah Google Play in App Store je od danes na voljo mobilna aplikacija eOsebna, ki omogoča enostavnejšo uporabo elektronske osebne izkaznice. S pomočjo mobilne aplikacije se identificiramo pri uporabi spletnih storitev in upravljamo z gesli elektronske osebne izkaznice, so zapisali na ministrstvu za javno upravo.