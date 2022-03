Od danes možno oddati vlogo za biometrično osebno izkaznico

Ljubljana, 28. marca - Od danes je mogoče oddati vlogo za izdajo biometrične osebne izkaznice. Te bodo vsebovale dva prstna odtisa in fotografijo v treh različnih tehnikah izdelave. Veljavne osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka veljavnosti, torej jih ni treba menjati. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.