Število smrtnih žrtev poplav na Filipinih naraslo na 33

Manila, 29. decembra - Število smrtnih žrtev neurja in poplav na Filipinih je naraslo na 33, najmanj 24 oseb pa še vedno pogrešajo, je danes sporočila filipinska policija. Skupno so vremenske razmere prizadele več kot 486.000 ljudi, okoli 100.000 pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Škoda v kmetijstvu in na infrastrukturi je ocenjena na več kot 5,5 milijona dolarjev.