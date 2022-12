Neurja in poplave na Filipinih zahtevali najmanj 15 življenj

Manila, 27. decembra - Neurja in poplave na Filipinih so zahtevali najmanj 15 življenj, vsaj 23 oseb pa še vedno pogrešajo. Večina žrtev naj bi po navedbah filipinske agencije za naravne nesreče utonila v nenadnih poplavah. Skupno so vremenske ujme prizadele več kot 166.000 ljudi, okoli 45.000 jih je moralo zapustiti svoje domove.