V gospodarstvu za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini

Ljubljana, 28. decembra - Več gospodarskih in kmetijskih organizacij je poslanske skupine pozvalo k vložitvi zahteve za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini, ki se bo začela uporabljati s 1. januarjem. Kot trdijo, novela v časih negotovih gospodarskih razmer in rastoče inflacije prinaša nerazumno ostro davčno politiko do delovno aktivnih.