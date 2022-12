Kosovo po blokadi zaprlo osrednji mejni prehod s Srbijo

Priština, 28. decembra - Kosovske oblasti so danes zaprle največji mejni prehod s Srbijo Merdare, potem ko so ga protestniki s srbske strani blokirali v znak podpore kosovskim Srbom, poročajo kosovski in srbski mediji. Blokada mejnega prehoda otežuje več tisoč državljanom Kosova, ki delajo v državah Evropske unije, da bi se vrnili domov.