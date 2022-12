Vučić odredil najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske

Beograd, 27. decembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek zvečer odredil najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom notranjega ministrstva, je sporočil srbski obrambni minister Miloš Vučević in pri tem dodal, da za zdaj ni razloga za paniko. Do odredbe predsednika prihaja v času vse večjih napetosti na Kosovu.