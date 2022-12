Novoizvoljeni zvezni kongresnik iz New Yorka Santos priznal laganje o izobrazbi in karieri

New York, 27. decembra - Novoizvoljeni republikanski zvezni kongresnik iz New Yorka George Santos je po mesecu dni zanikanja priznal, da je kot kandidat pred vmesnimi volitvami 8. novembra lagal o svoji izobrazbi in poklicni karieri, potem ko je v začetku decembra New York Times opozoril, da je krepko napihnil svoj življenjepis.