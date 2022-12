Ob prelomu leta: Na vmesnih volitvah v ZDA presenetljivo dober izid za demokrate

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 20. decembra - Ameriško politično dogajanje v iztekajočem se letu so najbolj zaznamovale volitve sredi predsedniškega mandata, na katerih se je vladajočim demokratom glede na napovedi anket in analitikov obetal katastrofalen poraz. Tudi po zaslugi bivšega predsednika Donalda Trumpa se napovedi niso uresničile.