V UKC Maribor razen v porodnišnici prepovedani obiski

Maribor, 27. decembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom, RSV in drugimi respiratornimi virusi prepovedani obiski. Trenutno so sicer omogočeni na oddelku za perinatologijo, a so omejeni na eno zdravo odraslo osebo dnevno, so sporočil iz kliničnega centra.