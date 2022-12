Prepoved obiskov v celjski bolnišnici

Ljubljana, 15. decembra - Splošna bolnišnica Celje zaradi porasta okužb dihal v regiji do preklica prepoveduje obiske bolnikov. Omejitev obiskov ne velja za kritično bolne in umirajoče paciente, pri katerih so ves čas omogočeni obiski po presoji zdravnika.

Omejitev obiskov tudi ne velja za otroke, ki so sami hospitalizirani na otroškem oddelku in ORL oddelku in jih lahko hkrati obišče en starš ali skrbnik, ki je zdrav, ter za zdrave očete novorojenčkov, ki lahko mamice z novorojenčki obiščejo za 15 minut vsak dan med 15.30 in 16. uro. Prav tako je dovoljeno spremstvo porodnice pri porodu.

Obiskovalci, ki bodo lahko prihajali na obiske v bolnišnico, morajo biti zdravi. Na obisk morajo priti s svojo obrazno zaščitno masko, ki ne sme biti iz blaga. Namestiti si jo morajo pred vstopom v bolnišnico in jo nato nositi ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen. Pred vstopom na bolnišnični oddelek je obvezno tudi razkuževanje rok.

Obiskovalci se morajo med obiskom bolnišnice ravnati tudi po ostalih priporočilih NIJZ ter upoštevati navodila zdravstvenega osebja, so še sporočili iz celjske bolnišnice.