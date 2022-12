V TNP opozorila glede prepovedi uporabe pirotehnike

Bled/Bohinj, 26. decembra - V javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) ob bližajočem se prehodu v novo leto opozarjajo na zakonsko prepoved uporabe pirotehnike v naravnem okolju parka. Od obiskovalcev pričakujejo spoštljivo obiskovanje narave in da se držijo pravil ter da so spoštljivi do živali, ki še zlasti pozimi potrebujejo svoj mir.