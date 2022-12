Izdano gradbeno dovoljenje za NUK II

Ljubljana, 23. decembra - Ministrstvo za okolje in prostor je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo Narodne in univerzitetne knjižnice - NUK II, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje. Projekt je ocenjen na 100 milijonov evrov, gradbena dela pa se bodo začela predvidoma konec leta 2023 oziroma v začetku leta 2024.