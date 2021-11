Odprta pot za pridobitev gradbenega dovoljenja za NUK II

Ljubljana, 25. novembra - Ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) Viljem Leban je podpisal dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ustanovitvi stavbne pravice in začasni uporabi dela nepremičnin za gradnjo NUK 2. Dogovor ureja še zadnja odprta vprašanja glede rabe zemljišč in odpira pot za pridobitev gradbenega dovoljenja, so sporočili iz NUK.