Pred pol stoletja stekel promet po prvi avtocesti v Sloveniji

Koper, 26. decembra - Mineva 50 let od odprtja prvega avtocestnega odseka v Sloveniji. 29. decembra 1972 je namreč stekel promet med Vrhniko in Postojno. 32 kilometrov dolg odsek so gradili dve leti in pol. Dars je obletnici posvetil razstavo, ki so jo poleti predstavili v Muzeju novejše zgodovine, v prihodnjem letu pa jo bodo še v Tehniškem muzeju.