Letos mineva 50 let od odprtja prve avtoceste v Sloveniji

Ljubljana, 15. junija - Letos mineva 50 let od odprtja prvega avtocestnega odseka v Sloveniji. Odsek med Vrhniko in Postojno so tedanje oblasti uradno odprle 29. decembra 1972, Muzej novejše zgodovine Slovenije pa bo 50. obletnico obeležil s priložnostno fotografsko razstavo. Gradnjo odseka si je morala Slovenija v takratnem političnem kontekstu malodane izboriti.