Kranj z evropskimi sredstvi za krepitev varnosti v prometu

Kranj, 9. novembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je Mestni občini Kranj odobrila pol milijona evrov za postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov mestnega potniškega prometa in usmerjanje voznikov do parkirišč ter za kolesarsko povezavo od športnega parka do avtobusne postaje, so danes sporočili iz Mestne občine Kranj.