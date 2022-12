Tedenski pregled - Slovenija od 23. do 29. 12.

Ljubljana, 30. decembra - Nova predsednica Nataša Pirc Musar je prevzela predsedniške posle, začeli so veljati na novembrskih referendumih potrjeni zakoni o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTVS, nove člane uprave sta dobila Dars in SID banka, košarkarju Luki Dončiću je uspel zgodovinski mejnik, konec tedna pa je minil v znamenju božiča ter dneva samostojnosti in enotnosti.