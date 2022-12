Tedenski pregled - svet od 23. 12. do 29. 12.

Ljubljana, 30. decembra - Tudi prazniki niso prinesli prekinitve spopadov v Ukrajini, Rusija še stopnjuje napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo. K miru je v božičnem nagovoru pozval tudi papež Frančišek. Velik del ZDA sta zajela mraz in sneženje. Razmere na Kosovu so se znova zaostrile. V Parizu so bili tarča strelskega napada Kurdi.