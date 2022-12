V NUK osrednja razstava ob 100-letnici Kajuhovega rojstva

Ljubljana, 22. decembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo zvečer odprli osrednjo razstavo ob letošnji 100-letnici rojstva pesnika Karla Destovnika - Kajuha. Naslovili so jo Čas življenja in čas smrti, na kar simbolično namigujeta tudi uri, ki sklepata razstavo. Kajuh in njegovo življenje sta predstavljena prek fotografij, rokopisov in tudi osebnih predmetov.