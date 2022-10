Leto 2023 v znamenju pesnika Karla Destovnika Kajuha

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada je na današnji seji leto 2023 razglasila za leto pesnika Karla Destovnika Kajuha kot poklon pesnikovi ustvarjalnosti in njegovi vlogi v kolektivni zavesti Slovencev. Prihodnje leto bo tako zaokrožilo številne prireditve in projekte, ki so potekali že letos, ko obeležujemo stoto obletnico pesnikovega rojstva.