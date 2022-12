Herman Potočnik Noordung 130 let po rojstvu ostaja vizionar

pripravil Natan Vitežnik

Ljubljana, 22. decembra - Mineva 130 let od rojstva Hermana Potočnika Noordunga, pionirja astronavtike in vesoljske arhitekture. Njegova knjiga z naslovom 'Problem vožnje po vesolju', izdana leta 1929, je v svetovnem merilu prepoznana kot eno izmed prvih del, ki so pravilno predvidela številne aspekte vesoljskih tehnologij, razvitih tekom naslednjih desetletij.