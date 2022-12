V Vitanju bodo obeležili 130-letnico rojstva Hermana Potočnika Noordunga

Vitanje, 22. decembra - V Centru Noordung v Vitanju bodo drevi s slavnostno akademijo in multimedijskim dogodkom Sporočila za Zemljo obeležili 130. obletnico rojstva Hermana Potočnika Noordunga. Visoka obletnica ni pomembna zgolj za Vitanje in specializirano tehniško javnost, pač pa ima večplasten pomen tudi za znanstveno in kulturno skupnost tako doma kot po svetu.