Ob prelomu leta: Varuh človekovih pravic in nevladniki terjajo napredek pri reševanju nakopičenih težav

piše Polona Šega

Ljubljana, 30. decembra - Zaključuje se še eno leto, v katerem so imeli tisti, ki opozarjajo na človekove pravice, precej dela. Varuh človekovih pravic Peter Svetina upa, da se tudi zaradi epidemije covida-19 in vojne v Ukrajini bolj kot kdaj prej zavedamo krhkosti človekovih pravic. Tako varuh kot nevladniki pozivajo vlado k dialogu in reševanju nakopičenih težav.