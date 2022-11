V boju proti nasilju nad ženskami varuh poudarja pomen zgledov in izobraževanja

Ljubljana, 24. novembra - Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami in deklicami, 25. novembru, varuh človekovih pravic Peter Svetina rešitev za premike na tem področju med drugim vidi v povečanem usmerjanju v izobraževanju otrok in mladih. Pogovore o vlogah v družbi je po njegovih besedah nujno začeti že zgodaj in pri tem opozarjati na stereotipe.