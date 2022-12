Ob prelomu leta: Vojna v Ukrajini prinesla spremembo politike EU do Zahodnega Balkana

piše Vesna Rojko

Ljubljana, 22. decembra - Po večletnem zastoju v širitvenem procesu je ruska agresija na Ukrajino letos posredno privedla do spremembe politike EU do Zahodnega Balkana. Tako je BiH kljub neizpolnjevanju pogojev dobila status kandidatke, Severna Makedonija in Albanija sta začeli pristopna pogajanja, Kosovo pa je dobilo obljubo vizumske liberalizacije.