Na Kitajskem po spremembi meril brez smrtnih žrtev zaradi covida-19

Peking, 21. decembra - Na Kitajskem v torek in danes zaradi covida-19 ni umrl nihče, so sporočili iz Pekinga, potem ko so spremenili merila za beleženje smrti zaradi virusa sars-cov-2. V skladu s spremembami se v uradni evidenci navajajo le še primeri, ko bolnik umre neposredno zaradi respiratorne odpovedi, ki jo je povzročil virus.