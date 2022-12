Kitajski strokovnjak opozarja na hitro širjenje koronavirusa v državi

Peking, 11. decembra - Eden glavnih kitajskih zdravstvenih strokovnjakov je opozoril na porast primerov okužbe z novim koronavirusom, so danes poročali državni mediji. Peking je pred dnevi spričo protestov v državi napovedal sproščanje strogih protikoronskih ukrepov, pri čemer pa so strokovnjaki izrazili pričakovanje, da bo prišlo do obsežnega vala okužb.