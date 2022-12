Martin Kušej ne bo več na čelu dunajskega Burgtheatra

"Moja oseba in celoten Burgtheater sta bila s poznim in dolgotrajnim postopkom odločanja o prihodnosti direktorata Burgtheatra vpletena v nepopisen in za hišo škodljiv položaj," je Kušej zapisal v kratki izjavi za javnost.

"Osnova za moje prihodnje delo direktorja po trenutni pogodbi je neomejeno zaupanje lastnika. Očitno temu ni tako, zato s takojšnjim učinkom umikam svojo sedanjo prošnjo za nadaljevanje funkcije direktorja," je še sporočil po poročanju APA.

Kušej s čela dunajskega Burgtheatra ne odstopa takoj, ampak namerava dokončati sedanjo pogodbo in nadaljevati vodenje gledališča v sezoni 2023/24, kot je bilo načrtovano, so na vprašanje APA pojasnili v Burgtheatru.

V zadnjih tednih so se v avstrijski javnosti pojavljala intenzivna ugibanja o morebitnem Kušejevem nasledniku. V finalni krog naj bi se po poročanju medijev poleg njega uvrstila še ženska in moški, oba naj ne bi prihajala iz Avstrije.

Martin Kušej je direktor Burgtheatra postal leta 2019. Zapletlo se je že na začetku njegovega mandata. Pandemija covida-19 preprečila njegov pravi prihod ter zbližanje z ansamblom in občinstvom. Delovanje gledališča so zaznamovali njegovo zaprtje in omejitve zaradi epidemije ter preložitve in odpovedi predstav. Način, kako je to direktor izpeljal, je sprožil kritike, navaja APA in dodaja, da se je Kušej v zadnjih tednih večkrat branil pred kritikami o svoji zadržanosti med pandemijo in načinu vodenja.